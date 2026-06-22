Genç Saadetliler Babalar Günü'nü unutmadı
Saadet Partisi Meram ve Karatay Gençlik Kolları, Babalar Günü dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.
Saadet Partisi Gençlik Kolları Babalar Gününü unutmadı. Meram ve Karatay Gençlik Kolları vatandaşlarla bir araya gelerek Babalar Gününü kutladı.
Meram ve Karatay Gençlik Kolları tarafından Aziziye Camii yanında ve Meram İlçe Teşkilatı önünde kurulan stantlarda vatandaşlarla buluşan genç partililer, günün anlam ve önemine binaen babalara çeşitli hediyeler takdim etti.Etkinlik kapsamında vatandaşlara tespih ve içecek ikramında bulunulurken, Babalar Günü'nün heyecanına ortak oldu.
Saadet Partisi gençlik kolları temsilcileri, toplumun temel direği olan babaların Babalar Günü'nü kutlayarak aile kurumunun önemine vurgu yaptı.