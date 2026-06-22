BTP Konya'dan saha ziyaretleri

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Konya İl Teşkilatı, İl Başkanı Münir Ünveren ve MYK Üyesi Ahmet Haydar Eğercioğlu'nun öncülüğünde saha ziyaretlerinde bulundu.

BTP Konya'dan saha ziyaretleri
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen BTP heyeti, ülkenin genel ve yerel gündemine dair fikir alışverişinde bulunarak partinin çözüm önerilerini paylaştı.İlk olarak Gönül Gözü Derneği’ni ziyaret eden heyet dernek Başkanı Devriş Ahmet Şahin’den engelli sorunları ve dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Sonrasında ise Türkiye Harp Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi’ne  bir ziyaret gerçekleştiren heyet, Dernek Başkanı Gazi Süleyman Ege ile görüşerek şehit aileleri ve gazilerin taleplerini not alarak çözüm önerilerini aktardı.

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Gün boyu süren temasların ardından değerlendirmelerde bulunan heyet, sahada karşılaştıkları ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan açıklamada, "Konya genelinde gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde, vatandaşımızın sorunlarını bizzat yerinde dinledik ve çözüm önerilerimizi paylaştık. BTP olarak, halkımızın her kesimine ulaşmak ve projelerimizi anlatmak adına başlattığımız bu çalışmalar, aynı kararlılıkla ve son hızla devam edecektir."ifadelerine yer verildi. 

Haber Merkezi

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