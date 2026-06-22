Konya'da sağlıkta hizmet kalitesi artıyor

Konya Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Tesisleri Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı Merkezi Değerlendirme Ekibi tarafından, Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Konya'da sağlıkta hizmet kalitesi artıyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Tesisleri Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı Merkezi Değerlendirme Ekibi tarafından, Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastanemizde, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Tesisleri Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı Merkezi Değerlendirme Ekibi tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde, Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) çerçevesinde değerlendirme gerçekleştirildi. Merkezi Değerlendirme Programı çerçevesinde; sağlık hizmeti sunum süreçlerinin iyileştirilmesi, memnuniyet düzeyinin artırılması, faaliyetler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, kalite ve verimliliğin geliştirilmesine yönelik inceleme, gözlem ve geri bildirim çalışmaları yürütüldü. Değerlendirme sürecinin etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve değerlendirme ekibine teşekkür ederiz.” 

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