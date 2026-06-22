Vali Akın'dan eğitim vurgusu

Konya'da 70 okulda yürütülen programın daha geniş öğrenci kitlelerine ulaşması gerektiğini belirterek öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, il genelindeki 70 okulda Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı’nı yürüten danışman öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Anadolu Mektebi çalışmalarının gönüllülük esasıyla yürütülmesinin programı daha anlamlı ve kıymetli hale getirdiğini belirterek, gençlerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Anadolu Mektebi programının öğrencilerin kitapla bağ kurmalarındaki güçlü etkiye değinen Vali Akın, düşünme becerilerini geliştirmelerine ve millî-manevî değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Günümüzde dijitalleşmenin hayatın her alanında etkisini artırdığına dikkat çeken Vali Akın, çocukların kitapla, kalemle ve düşünce dünyasıyla buluşmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Anadolu Mektebi’nin gençlerin iletişim becerilerinin gelişmesine, özgüven kazanmalarına ve sosyal yönlerinin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Konya’nın Anadolu Mektebi çalışmalarının en aktif şekilde yürütüldüğü illerden biri olduğunu belirten Vali Akın, programın daha geniş öğrenci kitlelerine ulaşması için öğretmenlerin gayret ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Gençlerin okuma kültürüyle buluşmasının ve hayatı daha yakından tanımasının önemine değinen Vali Akın, bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Anadolu Mektebi çalışmalarına gönüllü olarak katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür eden Vali Akın, eğitim camiasına başarılı ve verimli bir tatil dönemi temennisinde bulundu.