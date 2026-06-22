İyi ki varsın Konyaspor! Atiker'den 104. yıl mesajı

Atiker mesajında, Konyaspor'u yüzyılı aşkın bir tarih, milyonlarca yürekte yaşayan bir sevda ve güçlü bir miras olarak tanımladı.

Yürekte yaşayan bir sevdadır

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, 104. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. “İyi ki varsın Konyaspor” başlığıyla yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Atiker şu ifadelere yer verdi. “İyi ki varsın Konyaspor!

Konyaspor’umuzun 104. kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecanla ve haklı bir gururla kutluyoruz. Konyaspor yalnızca bir futbol kulübü değil geride bıraktığımız yüzyılı aşan bir tarih, milyonlarca yürekte yaşayan bir sevdadır”.

Konyaspor bir neslin ortak değeridir

“Bugün, Anadolu’nun kalbinde yeşil ve beyaz renklerle filizlenen, köklü tarihi boyunca asil bir çınara dönüşen bir spor kulübünün sadece doğum günü değil; bir şehrin tek yürek olduğu, aynı sevda etrafında birleştiği ve ortak bir kimlik kazandığı müstesna bir gündür. 104 yıl önce atılan bu büyük adım, bugün sadece bir spor kulübünün hikâyesi değil; sadakatin, fedakârlığın ve ortak bir ideal etrafında birleşmenin en güçlü örneğidir. Konyaspor, yeşil beyaz arma altında yaşanan sevinçlerle, hüzünlerle büyümüş bir neslin ortak değeridir”.

Güçlü bir mirastır Konyaspor

“Tarihi, başarılarla olduğu kadar vefa ve dayanışma örnekleriyle de dolu olan güçlü bir mirasdır Konyaspor. Bugün geriye dönüp baktığımızda Avrupa sahnesinde şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden, modern tesisleri ve güçlü akademisiyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Konyaspor görmenin haklı gururunu da yaşıyoruz. 104 yıllık tarihimizin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Geçmişimize duyduğumuz saygı kadar geleceğimize karşı da büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Konyaspor'u daha güçlü, daha başarılı ve daha saygın bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.

“Bu vesileyle, kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar yeşil-beyazlı armanın başarısı için ter dökmüş tüm futbolcularımıza, emek vermiş teknik heyetlerimize, vizyonlarıyla kulübümüze değer katan geçmiş dönem başkan ve yöneticilerimiz ile basketbol, voleybol, halter başta olmak üzere amatör branşlarda hizmet vermiş antrenör, sporcu ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm Konyaspor sevdalılarını ise rahmet ve minnetle yad ediyorum”.

Büyük Konyaspor Taraftarı;

“Konyaspor sevgisi tribünlerle sınırlı olmayan nesilden nesile aktarılan güçlü bir kültürdür. Kulübümüzün 104 yıllık yolculuğunda en büyük gücümüz, her koşulda yanımızda olan sizlersiniz. Bu büyük sevdayı yaşayan ve yaşatan, armamıza her şartta sahip çıkan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe Konyaspor'un yarınları çok daha aydınlık olacaktır.Süreyya Ege ve arkadaşlarının yaktığı ateş ve 104 yıllık şanlı geçmişimizden aldığımız güçle, daha büyük hedeflere, daha büyük başarılara koşacağız”.