Fenerbahçe'den Adil yoklaması!

Daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'in Adil için yaptığı resmi teklifler, Konyaspor yönetimi tarafından yetersiz bulunarak veto edilmişti.

Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ’ın talipleri artıyor. Başarılı stoper için Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe’nin de devrede olduğu ifade edildi. Yeni yönetim ve yeni hocasıyla yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe yönetiminin Adil’in durumunu gayri resmi olarak sorduğu, ancak Konyaspor’a gelen resmi bir teklifin olmadığı bildirildi.

Geçen sezonki performansıyla dikkat çeken Adil Demirbağ için şu ana kadar Trabzonspor ve Başakşehir resmi teklifte bulunmuş ve Konyaspor yönetimi teklifleri yetersiz bularak Adil’in transferini veto etmişti. Transfer döneminin gözdesi olan Adil Demirbağ için Konyaspor yönetiminin istediği teklife henüz gelinemezken, yeşil-beyazlı kurmaylar bu transferde kulübün menfaati doğrultusunda taviz vermeme kararı aldı.