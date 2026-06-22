Birinci transfer dönemi başladı

Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi başladı

Birinci transfer dönemi başladı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün başladı. Futbolda yaz transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak. Transfer döneminin resmen başlamasıyla başta Konyaspor olmak üzere Süper Lig takımlarından imzaların hareketlenmesi bekleniyor. 

Haber Merkezi

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