Birinci transfer dönemi başladı
Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi başladı
Türkiye'de 2026-2027 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi bugün başladı. Futbolda yaz transfer dönemi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan açıklamaya göre, 1. transfer ve tescil dönemi; 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde son bulacak. Transfer döneminin resmen başlamasıyla başta Konyaspor olmak üzere Süper Lig takımlarından imzaların hareketlenmesi bekleniyor.