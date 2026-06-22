Konyaspor'da geri sayım başladı

Yeşil-beyazlılarda uzun tatilin sonuna yaklaşıldı

Konyaspor'da geri sayım başladı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Tümosan Konyaspor’da 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. 22 Mayıs’ta Trabzonspor ile oynadığı Türkiye Kupası finali sonrasında uzun bir tatile çıkan Anadolu Kartalı’nda iznin sonuna yaklaşıldı. Yeşil-beyazlı temsilcimizde izin 30 Haziran’da sona erecek. Yeşil-beyazlı futbolcular, 1 Temmuz Çarşamba günü Kayacık Tesislerinde toplanarak yeni sezonu açacak. Konyaspor, yeni sezonun ilk etap çalışmalarını 9 Temmuz’a kadar Konya’da yapacak. Yeşil-beyazlı futbolcular, bu süre süreçte sağlık kontrollerinin ardından tesislerde bir takım testlerden geçecek. Konyaspor ilk etap çalışmalarının ardından bir günlük dinlenme fırsatı bulacak.

Konyaspor'da geri sayım başladı

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Slovenya’da 19 günlük kamp!

Konyaspor, ikinci kamp dönemini 11 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirecek. Anadolu Kartalı’nda üçüncü etap kamp dönemi ise 19 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Brdo Pri Kranju bölgesinde olacak. Yeşil-beyazlıların Slovenya kampının ikinci döneminde oynayacağı dört hazırlık maçının detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. 

Hüseyin Turgut

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