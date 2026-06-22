Konyaspor'da geri sayım başladı

Tümosan Konyaspor’da 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. 22 Mayıs’ta Trabzonspor ile oynadığı Türkiye Kupası finali sonrasında uzun bir tatile çıkan Anadolu Kartalı’nda iznin sonuna yaklaşıldı. Yeşil-beyazlı temsilcimizde izin 30 Haziran’da sona erecek. Yeşil-beyazlı futbolcular, 1 Temmuz Çarşamba günü Kayacık Tesislerinde toplanarak yeni sezonu açacak. Konyaspor, yeni sezonun ilk etap çalışmalarını 9 Temmuz’a kadar Konya’da yapacak. Yeşil-beyazlı futbolcular, bu süre süreçte sağlık kontrollerinin ardından tesislerde bir takım testlerden geçecek. Konyaspor ilk etap çalışmalarının ardından bir günlük dinlenme fırsatı bulacak.

Slovenya’da 19 günlük kamp!

Konyaspor, ikinci kamp dönemini 11 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirecek. Anadolu Kartalı’nda üçüncü etap kamp dönemi ise 19 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Brdo Pri Kranju bölgesinde olacak. Yeşil-beyazlıların Slovenya kampının ikinci döneminde oynayacağı dört hazırlık maçının detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.