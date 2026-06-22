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Karatay'da yeni sezon çalışmaları hız kazandı

Karatay Belediyesi tarafından, ilçenin farklı bölgelerinde altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükkumköprü Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Karatay'da yeni sezon çalışmaları hız kazandı
Karatay BelediyesiBülten
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Asfalt ve altyapı sezonun başlaması ile beraber Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Fetih Caddesi ile Adana Çevre Yolu arasında yer alan Küçükkumköprü Caddesi yenileniyor. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sarıcamii Sokak ile Fetih Caddesi arasındaki bölüm yeniden dizayn ediliyor.  

Karatay'da yeni sezon çalışmaları hız kazandı

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Bölgedeki altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından asfalt serim çalışmalarına geçilecek. Yolun modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturulması amaçlanıyor.  Belediye, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda altyapı, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını planlanan program dahilinde sürdürerek ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor. 

KARATAY’DA ÇALIŞMALAR PLANLI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni sezonda gerçekleştirilen asfalt ve altyapı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi. Kılca, ilçenin tüm bölgelerinde planlı bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Fetih Caddesi ile yine Adana Çevre Yolu arasında yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik Sarıcamii Sokak'la Fetih Caddesi arasındaki Küçük Kumköprü Caddemizi yeniden inşa ediyoruz. 

Altyapı kuruluşlarımız çalışmalarını bir taraftan yürütüyorlar, bir taraftan da bizim ekiplerimiz hem parke bordür çalışmalarını hem de yol çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde caddemizin dokusuna uygun bir şekilde asfalt serimini tamamlayarak yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Konya'mıza, Karatay'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”şeklinde konuştu. Karatay Belediyesi 
 

Karatay Belediyesi

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