Konya'nın ilk Kaligrafi Sergisi Karatay'da açıldı

Konya’da kaligrafi sanatına odaklanan ilk sergilerden biri olma özelliği taşıyan Dönüşüm” temalı sergi, Karatay Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisini çekti. Sanatçı Fatih Efe, açıklamasında, serginin ortaya çıkış hikâyesinin 2024 yılında başladığını ifade ederek, “Bir dostumun çöpe atmayı düşündüğü tuvaller bana ulaştı.

Bu tuvalleri kaligrafi yazıları ve şiirlerle yeniden yorumladım. Zaman içerisinde ortaya çıkan çalışmalar, ‘Dönüşüm’ adını verdiğimiz bu sergiye dönüştü”şeklinde konuştu. Küratör Sıddıka Berat Ak’ın katkılarıyla şekillenen sergide, geri dönüşüm anlayışı sanatla buluşturdu. Eski tuvaller yeni bir estetik kimlik kazandığı sergide, sanatın dönüştürücü gücünü gözler önüne serdi.

27 HAZİRAN’A KADAR AÇIK

Açılışa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Fatih Efe tüm Konyalıları 27 Hazirana kadar devam edecek olan sergiyi ziyaret etmeye davet etti. Serginin açılışına Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Baysal, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Hasan Yaşar, Ebru Sanatçısı Betül Koyuncu, küratör Sıddıka Berat Ak ve çok sayıda davetli katıldı.