Konya'da hasat sezonu açıldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde arpa hasadıyla birlikte sezon açıldı. İlk hasatta 15 dekarlık alandan 9 ton ürün elde edilerek üreticiyi sevindirdi.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde arpa hasadıyla 2024 sezonu resmen başladı.
- • İlk hasatta, 15 dekarlık bir alandan toplam 9 ton arpa elde edilmesi üreticilerde büyük sevinç yarattı.
- • Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Karapınar'da, bu yılki bol yağışlar sayesinde verimli bir sezon bekleniyor.
İlçede sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, verimli bir hasat dönemi bekleniyor. Karapınar, Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden biri olmasına rağmen bu yıl yağışların bol olması üreticilerin yüzünü güldürdü.
İlçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi’nde biçerdöverler tarlalara girerek ilk hasadı yaptı. Mahallede bir çiftçiye ait 15 dekarlık alanda yapılan hasatla sezon başladı. İlk hasatta ise 15 dekarlık alanda 9 ton arpa elde edildi.