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Konya'da zamanla yarıştılar! İmdadına ambulans helikopter yetişti

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Konya'da zamanla yarıştılar! İmdadına ambulans helikopter yetişti
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Orhan Köylüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Konya'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

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Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevki yapıldı. Bunun üzerine Konya merkezden ambulans helikopter havalandı. 

Kulu Bölge Devlet Hastanesi helikopter pistine iniş yapan ambulans helikopter, Orhan Köylüoğlu'nu alarak Konya Şehir Hastanesi'ne nakletti.

İHA

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