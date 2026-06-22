İYİ Parti Konya'dan davet

27 Haziran Cumartesi günü İYİ Partinin Ankara Tandoğan meydanında düzenleyeceği Bayrak Açıyorum Mitingine Konyalıları davet eden İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, “Ülkemizde yaşananlar sorunlar, hukuksuzluklar ve haksızlıklar karşısında Safımız bellidir.

Safımız Cumhuriyeti kuran, kurduran değerlerin safıdır. Sahip çıkmaktır. İyiler ve cesurlarla Büyük Türk Milletiyle birlikte Tandoğan Meydanı’ndaki Bayrak Açıyorum mitingimize Ay Yıldızlı Bayrağımızla birlikte, Sevdası Türkiye, kaygısı Türk Milletinin geleceği olan herkesi ve Konyalı hemşerilerimizi bekliyoruz.

Konyalı hemşerilerimiz partimiz il başkanlığı ve ilçe başkanlıklarına Cuma gününe kadar müracaat ederek, mitingimize katılabilirler”şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULACAK

Mitingde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Türkiye’nin sorunları ve çözüm öneriyle ilgili görüşlerini paylaşacağını da dile getiren Ali Anlaş, açıklamasının devamında şunları söyled; “Konuşturmuyorlar, dinlemiyorlar, çözmüyorlar.

5 Haziran’da TÜİK rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 32,61. Merkez Bankası yılsonu hedefini Yüzde 16’dan yüzde 24’e çekti. Yani hedefi tutturamayınca, hedefi yukarı taşıdılar.

Ekonominin kitabını yazdık diyenler sayesinde, Bugün dünya sefalet liginde şampiyonluğa koşuyoruz. Eskiden bu ülkede, Bir işçi emekli olduğunda alacağı ikramiyeyle Başını sokacak mütevazı bir ev alabilirdi, Evladının düğününü yapabilirdi.

Şimdi ne yapıyor? Aldığı ikramiye ile Elden aldığı borçları kapatıyor, Kartının asgarisini ödüyor, Ay sonunu nasıl getireceğini hesaplıyor! Ocak’tan bu yana beş aylık enflasyon yüzde 16’yı geçiyor. Bu oran, hepimizin eriyen satın alma gücünün oranıdır.

Sofralarımızdan eksilen zeytinin, peynirin oranıdır. Bu yangın her yeri sarmışken, İcraat yapması gereken iktidarın sözcüleri çıkıp Sabır bekleyip, Şükür nasihat edip, Masa başında oynadıkları rakamlarla sahte başarı hikâyeleri anlatıyorlar. Oysaki sadece pazar filesi, rakamların gerçeğini anlatmaya yetiyor.

Çocuğunun beslenme çantasını boş gönderen anaların gözyaşlarıyla bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Tandoğan meydanında gerçekleştireceğimiz Bayrak Açıyoruz mitingimizde, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ülkemizin sorunları ve çözüm önerilerini paylaşacaktır. Mitingimize Konyalı hemşerilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.”