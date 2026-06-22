Dünya Kupası'nda 5 maç oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 5 maçla devam edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…

23 Haziran Salı:

I Grubu: 00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)

03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)

J Grubu: 06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu: 20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)

L Grubu: 23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)

