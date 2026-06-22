Dünya Kupası'nda 5 maç oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 5 maçla devam edecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…
23 Haziran Salı:
I Grubu: 00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)
03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)
J Grubu: 06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)
K Grubu: 20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)
L Grubu: 23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)