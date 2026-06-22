Konya'da mikromobiliteye düzen!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da, sürdürülebilir ulaşım anlayışı doğrultusunda çevreci ve ekonomik ulaşım araçlarının daha düzenli kullanımını sağlamak amacıyla şehrin çeşitli bölgelerinde 'Özel E-Skuter Park Noktaları' oluşturdu.

Konya'da mikromobiliteye düzen!
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Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olarak şehirde 'Özel E-Skuter Park Noktaları' oluşturma kararı aldı.
  • Bu uygulama, kaldırımlardaki düzensiz park sorunlarını önleyerek yaya güvenliğini ve şehir estetiğini artırmayı hedefliyor.
  • İlk etapta Kültürpark, Otogar gibi 16 farklı noktada toplam 300 e-skuter kapasiteli özel park alanları açılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları, akıllı ulaşım sistemleri ve mikromobilite uygulamalarına yönelik yatırımlarıyla çevre dostu ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya’da, bisiklet ve mikromobilite araçlarının günlük yaşamda daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

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Konya'da mikromobiliteye düzen!

Büyükşehir, bu kapsamda şehir merkezinin yoğun kullanılan bölgeleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda “Özel E-Skuter Park Noktaları” oluşturdu. Kaldırımlarda yaşanan düzensiz park sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenen yeni uygulama sayesinde e-skuter kullanıcıları araçlarını belirlenen alanlara bırakabilecek. Böylece yaya yollarının işgali azaltılarak şehir estetiğine katkı sağlanacak.

Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların, çocuklu ailelerin ve tüm yayaların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama, şehir içi ulaşımda düzenin sağlanmasına önemli katkı sunacak. Belirlenen park alanları sayesinde gelişigüzel bırakılan e-skuterlerin oluşturduğu görüntü kirliliği ve erişilebilirlik sorunlarının da önüne geçilecek.

Konya'da mikromobiliteye düzen!

İlk etapta Kültürpark, Otogar, Kule Site, Kentplaza ve Bosna Hersek Mahallesi gibi yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu mevkilerde hayata geçirilen çalışma kapsamında, 16 farklı noktada toplam 300 e-skuter kapasiteli özel park alanları oluşturulacak.
 

Konya Büyükşehir Belediyesi

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