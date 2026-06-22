Konya’da mikromobiliteye düzen!

Bu uygulama, kaldırımlardaki düzensiz park sorunlarını önleyerek yaya güvenliğini ve şehir estetiğini artırmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları, akıllı ulaşım sistemleri ve mikromobilite uygulamalarına yönelik yatırımlarıyla çevre dostu ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya’da, bisiklet ve mikromobilite araçlarının günlük yaşamda daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını önceleyen uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir, bu kapsamda şehir merkezinin yoğun kullanılan bölgeleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda “Özel E-Skuter Park Noktaları” oluşturdu. Kaldırımlarda yaşanan düzensiz park sorunlarının önüne geçilmesi hedeflenen yeni uygulama sayesinde e-skuter kullanıcıları araçlarını belirlenen alanlara bırakabilecek. Böylece yaya yollarının işgali azaltılarak şehir estetiğine katkı sağlanacak.

Özellikle engelli bireylerin, yaşlıların, çocuklu ailelerin ve tüm yayaların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama, şehir içi ulaşımda düzenin sağlanmasına önemli katkı sunacak. Belirlenen park alanları sayesinde gelişigüzel bırakılan e-skuterlerin oluşturduğu görüntü kirliliği ve erişilebilirlik sorunlarının da önüne geçilecek.

İlk etapta Kültürpark, Otogar, Kule Site, Kentplaza ve Bosna Hersek Mahallesi gibi yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu mevkilerde hayata geçirilen çalışma kapsamında, 16 farklı noktada toplam 300 e-skuter kapasiteli özel park alanları oluşturulacak.

