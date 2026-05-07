Konya'daki şölenin coşkusuna Milletvekili Ekici'de dahil oldu

Ekici, şölenin sadece bir yarışma değil, köklere bağlı bir neslin medeniyet buluşması olduğunu vurguladı.

Konya'nın ev sahipliği yaptığı 4-6 Mayıs tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni coşkuyla sürdü.

Şölen boyunca Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, ezan, hutbe ve hafızlık alanlarında düzenlenen Türkiye finalleri büyük heyecana sahne oldu.

Düzenlenen programa, Yusuf Tekin ile birlikte AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici de katılım gösterdi.

Programda konuşan Hasan Ekici, organizasyonun yalnızca bir yarışma programı olmadığını belirterek, Konya’nın önemli bir medeniyet buluşmasına ev sahipliği yaptığını şu sözlerle aktardı:

“Bu üç gün boyunca sadece gençlerimizin başarılarına değil; aynı zamanda köklerine bağlı, değerleriyle yetişen ve geleceğe umutla bakan bir neslin ortaya koyduğu güçlü tabloya hep birlikte şahitlik ettik. Burada oluşan atmosfer, milletimizin sahip olduğu manevi birikimin ve eğitim vizyonunun en güzel örneklerinden biri olmuştur”

Medeniyet Değerlerimizi Geleceğe Taşıyan Güçlü Bir Bilinç

İmam hatip okullarının Türkiye’nin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ekici, bu kurumların sadece akademik başarıyla öne çıkmadığını aynı zamanda değerler tasavvurunun taşıyıcı olduğunu şu ifadelerle belirtti:

“İmam hatip okullarımız; ilimle ahlakı, bilgiyle hikmeti bir araya getiren eğitim kurumlarımızdır. Bu okullarımız sadece öğrenci yetiştirmiyor, aynı zamanda medeniyet değerlerimizi geleceğe taşıyan güçlü bir bilinç inşa ediyor. Burada ortaya konulan tablo, imam hatip okullarımızın bir medeniyet tasavvurunun taşıyıcısı olduğunu açık şekilde göstermektedir”

Eğitimde Ciddi Yol Alındı

Öğrencileri milli ve manevi değerlerle yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür eden Ekici, AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli yatırımlar da yapıldığını vurguladı.

Konuşmasının devamında Hasan Ekici, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde imam hatip okullarının daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde eğitim kalitesinin ve fiziki imkanların her geçen gün geliştiğini ifade eden Ekici, şu sözlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve Sayın Bakanımız Yusuf Tekin’in çalışmalarıyla eğitim alanında çok önemli mesafeler alınmıştır. İmam hatip okullarımız bugün hem akademik başarıları hem de sosyal ve kültürel faaliyetleriyle çok daha güçlü bir noktadadır”

Ekici, konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen kurumlar ve dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.