  Konya'da İmam Hatip yarışmalarında final coşkusu

Konya'da İmam Hatip yarışmalarında final coşkusu

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya'nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni' adıyla düzenlenen mesleki yarışmaların final programına katıldı.

Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 40 yılı aşkın süredir geleneksel olarak düzenlenen mesleki yarışmalar, bu yıl Konya’da tarihi bir buluşmaya sahne oldu. Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, İmam Hatip okullarının milletin inancını ve medeniyet birikimini nesilden nesile aktaran hayati bir köprü olduğunu ifade etti.

"28 ŞUBAT ENGELLERİ AK PARTİ İLE AŞILDI"

Konuşmasında İmam Hatip okullarının 75 yıla varan zorlu geçmişine değinen Ekici, bu kurumların her dönemde milletin duasıyla ayakta kaldığını belirtti. Ekici, "İmam Hatipler, ahlaklı, bilinçli ve vatan sevdalısı bireylerin yetiştiği kutsal ocaklardır. AK Parti iktidarıyla birlikte bu okullarımız üzerindeki 28 Şubat darbecilerinin koyduğu engeller kaldırılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde fiziki imkânlar ve eğitim kalitesi en üst seviyeye taşınmıştır" dedi.

"BEN DE SİZİN OTURDUĞUNUZ O SIRALARDAN GELDİM"

Gençlerle olan bağını kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek güçlendiren Hasan Ekici, "Ben de bir İmam Hatip mezunu olarak, şu an sizin oturduğunuz o sıralarda oturdum. Orada aldığım değerler, hayatım boyunca attığım her adımda bana rehberlik etti. Bu yüzden İmam Hatip mezunu olmayı sadece bir eğitim geçmişi değil; bir kimlik, bir liderlik ve büyük bir sorumluluk olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR İDEALİ SİZİN OMUZLARINIZDA"

Gençlere "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda önemli görevler düştüğünü hatırlatan Milletvekili Ekici, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Sizler bu köklü mirasın bugünkü temsilcilerisiniz. Unutmayın ki; 'Güçlü Türkiye' hedefi ve 'Dünya 5’ten büyüktür' ideali, sizin gibi donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükselecektir. Bilimde, sanatta ve akademide elde edeceğiniz her başarı, ülkemizin ufkunu daha da aydınlatacaktır."

Organizasyonun Konya’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkililerine ve emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür etti. Finallere katılma başarısı gösteren öğrencileri tebrik eden Ekici, tüm yarışmacılara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.
 

