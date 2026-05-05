Konya'da Anneler Günü için sürpriz etkinlik hazırlığı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında Kuğulu Tabiat Parkında düzenleyecekleri şenliğe tüm anne ve çocuklarını davet etti.

Seydişehir Belediyesi 10 Mayıs Anneler Gününde doğayla iç içe, eğlence ve keşif dolu bir günde Anne, çocuk oryantiring etkinliği, Şişme Oyunları, Masa Oyunları , Survivor parkuru ile unutulmaz anlar sizleri bekliyor.

Ustaoğlu,şu ifadelerini kullandı:

“Seydişehir’de her alanda, her yaştan insanımızın hayatına dokunacak etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerimizi gerçekleştirirken toplumun temel taşı olan aileyi ve özellikle annelik kurumunu çok önemsiyoruz. Çocuklarını bize emanet eden annelerimizin bize olan güvenlerine layık olmaya çalışıyoruz. Tüm çabamız ve gayretimiz annelerimizin ve çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olmak. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor. 10 Mayıs Pazar Günü Saat: 13.00 Kuğulu Tabiat Parkında düzenleyeceğimiz Anne Çocuk Oryantiring programı ile birbirinden farklı etkinlikler ve eğlencelerin yer alacağı Anne Çocuk Şenliğimize tüm annelerimizi ve çocuklarımızı bekliyorum”

