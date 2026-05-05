  • Konya'da yeni evli çiftlere müjde! Büyükşehirden 30 bin TL destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden şartları sağlayan yeni evli çiftlere tek seferlik 30 bin TL nakdi yardım ve ücretsiz 'Evlilik Eğitimi Programı' desteği.

Konya Büyükşehir Belediyesi
Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni evli ve dar gelirli çiftlere şartları sağlamaları halinde tek seferlik 30 bin TL nakdi yardım sağlıyor.
  • Bu destek kapsamında, başvurusu onaylanan çiftlere ayrıca ücretsiz "Evlilik Eğitimi Programı" düzenlenerek farkındalık oluşturuluyor.
  • Taş Bina Kültür Sanat’ta verilen 8 saatlik eğitimler; Aile Hukuku, İletişim, Sağlık ve Bağımlılıkla Mücadele gibi konuları içeriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina Kültür Sanat’ta yeni evli çiftlere yönelik önemli bir eğitim destek programı hayata geçirildi.

Konya genelinde yeni yuva kuran dar gelirli çiftlere destek olmak amacıyla şartları sağlayan ailelere tek seferlik 30 bin TL nakdi yardım sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, başvurusu onaylanan çiftler için başlattığı “Evlilik Eğitim Programı” evlilik sürecine dair farkındalık oluşturuyor.

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu aile müessesesinin korunmasının toplumsal bir varlık yokluk meselesi olduğuna dikkat çekti.

Aile Kurumu Ayakta Kalmalı

Programının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, aile kurumunun ayakta kalmasının bir varlık yokluk meselesi olduğunu ve emperyalizmin silahsız olarak nüfus planlaması yoluyla aile müessesesini yok etmek istediğine dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

 “İslam dünyasının özellikle nüfus olarak azaltılması yönünde hedefleri olduğunu biliyoruz. Bu şartlar altında evlenmek belki daha da vücut iktiza ediyor, farz haline geliyor. Peygamber Efendimiz ‘evleniniz ve çoğalınız sizin çokluğunuzla kıyamet günü övüneceğim’ buyuruyor. Biz de yerel yönetim olarak hakkından gelebileceğimiz her konuda yanınızdayız. Lütfen içinize atmayın. Allah ağız tadı versin. Ama bir dert ortağı ararsanız, bizim de Aile Çocuk Destek Merkezimiz var. İmkanlar dahilinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hep beraber bu bizim var olma savaşımız ve milletimizin kök hücre kurumu aile müessesesidir” 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yuva kuran çiftlerin huzurlu bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Evlilik Eğitimi Programı Taş Bina'da başladı.

Güçlü Aile Temelini Atıyoruz

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ailenin temelini sağlma oluşturmanın geekliliğine şu sözlerle değindi:

 “Konya Büyükşehir Belediyemizin evlenecek gençlerimize yönelik sunduğu destek programı kapsamında il müdürlüğümüze bağlı Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerimiz tarafından gerçekleştirilecek evlilik öncesi eğitimler güçlü ve sağlıklı ailelerin temellerini atma açısından çok büyük bir değer taşımaktadır” 

Konya Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin de destek verdiği programda uzman eğitmenler tarafından katılımcı çiftlere yönelik; Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri Atölyesi, Peygamber Efendimizin Evlilik Hayatı ve Örnekleri, Madde Kullanım Riski ve Bağımlılıkla Mücadele konularında 8 saatlik eğitim veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi

