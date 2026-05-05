Konya'da ulaşım güvenliği masaya yatırıldı

Trafik Haftası kapsamında, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) iş birliğinde düzenlenen “Trafikte Güvenli Gelecek” etkinliği, trafik güvenliği alanında toplumsal farkındalığın artırmak ve güvenli ulaşım kültürünün kalıcı hâle getirmek amacıyla düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı ve KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik yaptı. Çelik, konuşmasında trafik güvenliğinin yalnızca bireysel dikkat ve kurallara uymakla sınırlı olmadığını belirterek, trafik kazalarının önemli bir bölümünün sistemsel ve yapısal sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

Açılışta söz alan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Onur Orhon ise yaptığı konuşmada, trafik güvenliğinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir bilinç meselesi olduğunu vurguladı.

Orhon, trafik kazalarının önlenebilmesi için mevzuat, denetim, altyapı ve eğitim başlıklarının birlikte ele alınması gerektiğini belirten Orhon, özellikle genç nesil başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Trafik güvenliği alanında geliştirilecek ortak projelerin, can kayıplarının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Konya Ulaşımında Güvenli ve Sürdürülebilir Modeller

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Görgülü, Konya’da hayata geçirilen kesintisiz, güvenli ve modern ulaşım ağları hakkında bilgi verdi. Görgülü, akıllı ulaşım sistemleri, sinyalizasyon altyapısı, yaya ve bisiklet yolları ile toplu taşıma yatırımlarının trafik güvenliğine olan katkılarını ele alarak, bireysel araç kullanımının azaltılmasının hem trafik kazalarının önlenmesi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemine değindi.

Trafik Güvenliği ve 2030 Hedefleri

Makine Yüksek Mühendisi ve Fren Uzmanı Alpay Lök, can kayıplarını önlemek amacıyla teknik donanımların trafik kazalarıdaki rolünü azaltacak sunumu gerçekleştirdi,

“Trafik Güvenliği ve 2030 Hedefleri” başlıklı sunumunda, araç güvenliği ve teknik donanımların trafik kazalarının şiddetini azaltmadaki rolünü sayısal verilerle aktaran Lök, fren sistemleri, araç bakımının önemi, aktif ve pasif güvenlik teknolojileri ile “Sıfır Can Kaybı” hedefi doğrultusunda belirlenen 2030 vizyonuna değindi.

Alpay Lök, teknik altyapı kadar kullanıcı bilincinin de kritik olduğunu vurguladı.

Veriler Işında Konya'daki Kazalar

KTÜN TBMYO Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali Lorasokkay, “Trafik Kazaları ve Konya Değerlendirmesi” başlıklı sunumunda, Konya’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin güncel istatistikleri paylaştı. Kaza yoğunluğu yaşanan bölgeler, kaza türleri ve zaman dilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lorasokkay, altyapı iyileştirmeleri, sürücü eğitimi ve denetim mekanizmalarının birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Program, KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’in konuşmacılara plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinlik, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilerek, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir farkındalık oluşturdu.