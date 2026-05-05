Başkan Altay duyurdu: Konya'nın ticaret aksı güçleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen Peynir Pazarı’nda fiziki ömrünü tamamlamış binaların yıkım çalışmasını tamamladığını duyurarak, şehir merkezinin tarihi dokusunu geleceğe taşındığını vurguladı.

Geleceğin Konya'sı İnşa Ediliyor

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen Peynir Pazarı’nda yıkım çalışmasının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, geleceğin Konya'sını inşa ettiklerini şu sözlerle duyurdu:

“Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında bulunan Tarihi Peynir Pazarı, geçmişten beri Konya’mızın ticaret geleneğinin önemli duraklarından biriydi. Biz burada sadece fiziki ömrünü tamamlamış yapıları kaldırmıyoruz; geçmişin ruhunu koruyarak geleceğin Konya’sını inşa ediyoruz. Şehrimizin kimliğine değer katacak, hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla vakit geçireceği yeni bir yaşam alanını daha Konya’mıza kazandırmış olacağız”

Konya'nın Ticari Aksı Güçleniyor

Başkan Altay, projenin Konya’nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Bölgedeki dönüşüm tamamlandığında sadece esnafımız için değil, şehrimize gelen ziyaretçiler için de cazibe merkezi oluşturacak nitelikli bir alan ortaya çıkacak. Konya’nın tarihi ticaret aksını daha güçlü hale getirecek bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Esnafla yapılan anlaşma sonrası, Meram Şükran Mahallesi sınırları içinde yer alan ve kentsel dönüşüm çalışması yapılan Peynir Pazarı’nda; 80 yapı, 170 bağımsız bölüm bulunuyordu.