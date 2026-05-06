Konya'da İmam Hatip Şöleni'nde ödüller sahiplerini buldu

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni’ final programı Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Valimiz İbrahim Akın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programına Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile Valimiz İbrahim Akın’ın yanı sıra; Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Hasan Ekici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, protokol üyeleri, eğitimciler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve 40 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olan meslekî yarışmaların finalinde, Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma ile Genç Hatipler Hutbe Okuma kategorilerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Valimiz İbrahim Akın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.