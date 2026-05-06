Gençlik Ortaokulu'nda anlamlı söyleşi

“İlk Emir Hayat Tarzım” sloganıyla eğitim veren Gençlik Ortaokulu Türkçe zümresinin düzenlediği Gençlik Söyleşileri programı, 5 Mayıs 2026 Salı günü Özel Gençlik Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Sadeliğin Derinliği ve Küçük Prens’i Anlamak başlıklı söyleşinin konuğu Eğitimci-Yazar Abdullah Kasay oldu. Kasay, Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens adlı eserinin kitap ve animasyon filmini karşılaştırmalı olarak analiz etti. Söyleşide eserdeki sadelik, dostluk, sorumluluk ve yüreğiyle görmek” temaları öne çıktı.

Abdullah Kasay, “Büyüdükçe rakamlara, unvanlara takılıyoruz. Küçük Prens bize çocuk kalmanın, merak etmenin ve sevdiğimiz şeylerden sorumlu olduğumuzu hatırlatıyor. Oku emriyle başlayan bir medeniyetin çocukları olarak sadeliğin derinliğini kavramalıyız”şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümünde 7. sınıf öğrencileri kitap ve filmdeki farklar üzerine Kasay’a sorular yöneltti. Etkinlik, hediye takdimi ile sona erdi.

