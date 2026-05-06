Gençlik Ortaokulu'nda anlamlı söyleşi

Gençlik Ortaokulu Türkçe zümresinin düzenlediği 'Gençlik Söyleşileri' programı yapıldı. Söyleşide sadelik, dostluk, sorumluluk ve yüreğiyle görmek temaları ele alındı.

Gençlik Ortaokulu'nda anlamlı söyleşi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

“İlk Emir Hayat Tarzım” sloganıyla eğitim veren Gençlik Ortaokulu Türkçe zümresinin düzenlediği Gençlik Söyleşileri programı, 5 Mayıs 2026 Salı günü Özel Gençlik Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.  

Sadeliğin Derinliği ve Küçük Prens’i Anlamak başlıklı söyleşinin konuğu Eğitimci-Yazar Abdullah Kasay oldu. Kasay, Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens adlı eserinin kitap ve animasyon filmini karşılaştırmalı olarak analiz etti. Söyleşide eserdeki sadelik, dostluk, sorumluluk ve yüreğiyle görmek” temaları öne çıktı.

Bakan Tekin Konya'dan 1 milyon 100 bin öğrenciye seslendi
Bu Habere de Bak
Bakan Tekin Konya'dan 1 milyon 100 bin öğrenciye seslendi

Gençlik Ortaokulu'nda anlamlı söyleşi

Abdullah Kasay, “Büyüdükçe rakamlara, unvanlara takılıyoruz. Küçük Prens bize çocuk kalmanın, merak etmenin ve sevdiğimiz şeylerden sorumlu olduğumuzu hatırlatıyor. Oku emriyle başlayan bir medeniyetin çocukları olarak sadeliğin derinliğini kavramalıyız”şeklinde konuştu. 

Soru-cevap bölümünde 7. sınıf öğrencileri kitap ve filmdeki farklar üzerine Kasay’a sorular yöneltti. Etkinlik, hediye takdimi ile sona erdi. 
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Konya’da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Müdür Koç'tan Konya'nın manevi mekânlarına ziyaret
Müdür Koç’tan Konya’nın manevi mekânlarına ziyaret
Konyalı gençlerden hayat kurtaran buluş: İletişim dronu 'ULAK'
Konyalı gençlerden hayat kurtaran buluş: İletişim dronu 'ULAK'
Karatay'ın yatırımları şehirlere örnek oluyor
Karatay’ın yatırımları şehirlere örnek oluyor
Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!
Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!