HÜma Okulları'ndan yeni atılım

Konya’da eğitim alanında adından sıklıkla söz ettiren Hüma Okulları eğitim alanında yeni bir atılımda bulundu. Bünyesinde Ortaokul ve Hazırlık Sınıfı olan Anadolu Lisesi kademelerini barındıran kurum; 2026-2027 eğitim öğretim döneminde Ana Sınıfı ve İlkokul kademelerini de açarak minik öğrencileri ile buluşmak için hazırlanıyor.

Bu yeni atılımla birlikte Hüma Okulları, halihazırda geliştirdiği eğitim alt yapısını, yabancı dil deneyimini ve öğrencilerin akademik gelişimlerini daha erken yaştan itibaren desteklemeyi hedefliyor. Kesintisiz bir eğitim sunmak isteyen kurumun bu girişimi; sadece akademik başarıyı arttırmaya yönelik değil; aynı zamanda öğrencilerin gelişim sürecini en başından itibaren “Hüma Kültürü” ile şekillendirme stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Hüma Ailesi Genişliyor

Eğitimde sürekliliğin önemine vurgu yapan Hüma Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Birekul “Bizler Hüma Okulları’nı açarken, Hüma kuşunun yüksekten bakan, ilham veren ve yol gösteren anlamından esinlendik. Yüksek hedefleri olan öğrencilerimizi, sınırları aşan Hüma kuşunun geleneksel anlamıyla harmanladık ve modern eğitim vizyonuyla yorumladık. Bu doğrultuda; düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeyi hedefledik.

Şimdi ise çağın gereklilikleriyle bağdaşan yenilikçi bakış açımızı, geleceğin inşasında önemli rol oynayan Ana Sınıfı ve İlkokul öğrencilerimiz ile birleştiriyoruz. Bu sayede bir çocuğun eğitim hayatındaki tüm yapı taşlarını dizayn ederek, hayatı öğretmeye en küçük yaştan itibaren başlıyoruz. Amacımız sadece bilgi vermek değil, öğrencilerimizin daha sağlam temeller üzerinde yetişmesini sağlamak. Bu nedenle yeni eğitim öğretim yılında ailemize katılmak isteyen velilerimizi karşılamak için heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Ana Sınıfı Ve İlkokul Açılacak

Ana Sınıfı ve İlkokul öğrencilerinin ihtiyacına yönelik çocukların dünyasına dahil olan yeni bir yapı inşa ettiklerini söyleyen Birekul, tüm sürecin yakından takipçisi olduğunu söyledi. Öğrencilerin eğitimle tanıştıkları ilk anın kıymetine dikkat çekerek minik öğrencileri için tüm süreçlerin önceden düşünüldüğüne dikkat çekti. Okul yönetimi ve eğitimciler de detaylara önem veren anlayışıyla modern bir öğrenme ortamı sunarak öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi planlıyor.

Avantajlı Kayıt İmkanı

Hüma Okulları, bu yeni atılım için erken kayıt fırsatlarını önümüzdeki günlerde duyuracağını ve bu haberi uzun zamandır bekleyen veliler için okul ziyaretlerinin düzenleneceğini açıkladı. Lansman sürecinde avantajlı kayıt fırsatlarında kontenjanların sınırlı olduğu belirtilirken; şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu da eklediler. Eğitimde uzun yılların tecrübesi ve bilgi birikimiyle dikkat çeken Hüma Okulları, bölgede güçlü bir eğitim anlayışı ortaya koyarak; her yaş grubuna hitap eden ayrıcalıklı eğitim fırsatını çok yakında velilerle buluşturmayı bekliyor.