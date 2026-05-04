Konya Valisi Akın, “İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni”ne katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni' programı; sergi, stant ve Mehteran gösterisi ile açılışını yaptı.

Program gösterinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Valim İbrahim Akın, Konya’nın böylesine anlamlı ve köklü bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün, Selçuklu payitahtı Konya’mızda, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. İmam hatip okulları arasında 40 yıldır kesintisiz şekilde sürdürülen ve artık bir medeniyet hafızasına dönüşen meslekî yarışmaların Türkiye finallerine şehrimizde ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”

Şölene katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Vali Akın, Türkiye’nin dört bir yanından programa katılan yönetici, öğretmen ve öğrencileri selamlayarak, “Bu köklü yürüyüşün ilk adımlarından bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.” dedi.

Konuşmasında imam hatip okullarının taşıdığı misyona da dikkat çeken Vali Akın, “İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni, milletimizin kendi köklerine temas etmesi ve kendi değerleriyle buluşmasıdır. Bizim medeniyetimiz bir mana atlasıdır ve bu atlasın merkezinde insanı hem aklıyla hem kalbiyle inşa eden bir eğitim anlayışı vardır. İmam hatip okullarımız, bu anlayışın en sahici tezahürlerindendir.” ifadelerine yer verdi.

Konya'nın Vicdanını Diri Tutuyorlar

Konya’nın tarihî ve kültürel mirasına vurgu yapan Vali Akın, Hazreti Mevlâna’dan Tahir Büyükkörükçü’ye, Sadreddin Konevî’den Ali Ulvi Kurucu’ya kadar birçok önemli şahsiyetin bu toprakların irfanını beslediğini belirterek, “Onlar, hem Konya’mızın hem de medeniyetimizin vicdanını diri tutan iç sesleridir.” dedi.

Gençlere hitap eden Vali Akın, onların taşıdığı sorumluluğa dikkat çekerek, “Sizler, bu köklü mirası yaşatan bir nesilsiniz. Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak, ezanı en içten sedayla duyurmak ve sözü hikmetle taşımak; insanın iç dünyasını imanla inşa eden kıymetli değerlerdir.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Akın, “Bugün Konya’mızdan yükselecek bu sedanın, ülkemizin dört bir yanına ve gönül coğrafyamıza ulaşacağına yürekten inanıyorum.” diyerek şölenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Vali Akın’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Konya Milletvekili Hasan Ekici, Büyükşehir Belediye Başkan V. Mustafa Uzbaş, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, Millî Eğitimin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun şekilde yetişmelerini sağlamak, kişisel ve meslekî gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Meslekî Yarışmalar; Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma ile Genç Hatipler Hutbe Okuma kategorilerinde 04-06 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, 40 yılı aşkın süredir ülke genelinde düzenlenen bu köklü organizasyonun finali bu yıl Konay ev sahipliğinde yapılacak.