  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti

Konya'da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı.

Konya'da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT sırasında bir öğrenci kimliğini unuttu.
  • Beyşehir ilçesinde saat 09.49'da fark edilen durum üzerine polis, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkardı.
  • Hızlı müdahale sayesinde öğrenci, saat 09.59'da sınav binasına son anda yetişerek sınava girme hakkı kazandı.

Konya'da üniversite öğrencisi adayları, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı öğrenciler, kendileriyle okula gelen ailelerine sarıldıktan sonra görevlilere sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarını göstererek okullara giriş yaptı.

Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Bu Habere de Bak
Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Aileler de sınavın başlamasıyla okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Konya'da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi

Beyşehir ilçesinde sınava katılacak bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark edince polis ekipleri devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Akkanat Kampüsü önüne saat 09.49 sıralarında gelen bir aday, sınava giriş için gerekli kimlik kartının yanında olmadığını, sadece ehliyetinin bulunduğunu fark ederek polisten yardım talebinde bulundu.

Şahin polis motosikletiyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürülen öğrenci adına kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden sınav merkezine ulaştırılan öğrenci, saat 09.59'da sınav binasına giriş yaparak kapılar kapanmadan sınava katılma hakkı kazandı.

Polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde öğrencinin sınava girmesi sağlanırken, yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı, ekiplere alkış sesleri yükseldi.

 

AA

Bakmadan Geçme

Konya'daki büyük proje sessizce yükseliyor
Konya’daki büyük proje sessizce yükseliyor
Konya semalarında Babalar Günü sürprizi
Konya semalarında Babalar Günü sürprizi
Konya'dan hayat kurtaran müdahale
Konya’dan hayat kurtaran müdahale
Konya'daki bu obruk sessizliğe gömüldü
Konya'daki bu obruk sessizliğe gömüldü
Konya çıkışlı kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı!
Konya çıkışlı kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı!
Konya çıkışlı tur otobüsü kazasında valilikten açıklama
Konya çıkışlı tur otobüsü kazasında valilikten açıklama