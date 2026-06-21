Alkışlar Selçuklu'ya! Dörtlü Final biletini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Liginde şehrimizi temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü U15 Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda son 4 takım arasına kalarak önemli bir başarıya imza attı. Konya’yı başarıyla temsil eden mavi-beyazlı ekibimiz, Antalya Bucagücü ile oynadığı karşılaşmayı Ali Özmen’in kaydettiği iki golle 2-1 kazanarak 4’lü finale yükseldi. U15 Türkiye Şampiyonası’na 77 ilden toplam 147 takım katılırken, Selçuklu Belediyespor başarılı performansıyla son 4 takım arasına kalmayı başardı. U15 Türkiye Şampiyonası’nda 4’lü finale kalan diğer takımlar ise Fethiye İdman Yurdu (Bursa), Selçuklu Belediyespor (Konya), Terme 2018 FK (Samsun) ve Diyarbakır DSİ Spor (Diyarbakır) oldu.

EMİRHAN TEKİN PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

2.Kademe müsabakalarında Selçuklu Belediyespor’un başarısında kaleci Emirhan Tekin’in performansı da büyük rol oynadı. Özellikle son iki karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan genç file bekçisi, kurtardığı 4 penaltıyla takımının 4’lü finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Emirhan, sergilediği başarılı performansla organizasyonun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

ALTYAPIMIZIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı, “Selçuklu Belediyespor olarak sporun her branşında olduğu gibi futbolda da altyapıya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru eğitim süreçlerinden geçerek hem iyi sporcular hem de iyi bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. U15 Futbol Takımımızın Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına kalması, altyapıya yaptığımız yatırımların ve uzun vadeli planlamamızın önemli bir sonucudur. Bu başarıda emeği bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi gönülden kutluyor, takımımıza 4’lü final müsabakalarında başarılar diliyorum”.