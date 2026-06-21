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Konyaspor yönetiminden Dünya Kupası'na çıkarma

Konyasporlu yöneticiler, Dünya Kupası'nı yerinde takip ediyor

Konyaspor yönetiminden Dünya Kupası'na çıkarma
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konyaspor yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını yerinde takip etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yaptı.
  • Genel Sekreter Cengiz Yönet, Asbaşkanlar Okay Tınkır, Muhammed Şeker, Gülvezir Korkmaz ve Ahmet Ayan gibi yöneticiler bu ziyarette yer aldı.
  • Konyaspor heyeti, Amerika'daki bu organizasyon kapsamında A Milli Takım'ın San Francisco'da Paraguay ile oynadığı mücadeleyi tribünden izledi.

Konyasporlu yöneticiler, 2026 Dünya Kupası için Amerika'da bulunuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Konyasporlu yöneticiler de dev organizasyonu yakından takip ediyor. Yeşil-beyazlı bazı yöneticiler, Dünya Kupası'nı izlemek üzere Amerika'ya gitti.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet ile Asbaşkanlar Okay Tınkır, Muhammed Şeker, Gülvezir Korkmaz ve Ahmet Ayan ile Konyaspor'un eski yöneticilerinden Burak Dağlı 2026 Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşıyor. Konyasporlu yöneticiler, A Milli Takım'ın San Francisco'da oynadığı Paraguay mücadelesini de tribünden takip etti. 

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