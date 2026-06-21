Konyaspor'un yeni transferinden veda mesajı

Konyaspor’un 3 yıllık prensip anlaşmasına vardığı ve 29 Haziran’da Konya’ya gelmesi beklenen Gana asıllı Belçikalı futbolcu Pierre Dwomoh, eski kulübü Watford’a veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pierre mesajında şu ifadelere yer verdi, “Öncelikle, Watford'daki tüm ekibine ve çalışanlarına geçen iki yıl için teşekkür ederim. Tom Cleverley'e, futbol kulüplerinin en büyük kulüpleriyle oynayabileceğim fırsatlar için özel teşekkürlerimi sunuyorum. Her gün sarı gömleği giymek bir ayrıcalıktı ve gerçekten de takdir ettiğim bir şeydi”.

“Watford'dan ayrıldığım şu anda, kariyerimde her zaman büyük bir deneyim, değerli dersler ve anılar ile dolu bir yoldayım. Son birkaç ay içinde, sözler ve yazılar hakkında birçok şey yazıldı ve söylendi, ancak bu raporlardan herhangi birini ben tanımlamıyorum veya iddia etmiyorum. Bu raporlardan birçoğu basitçe yanlış. Kariyerim ve geleceğimle ilgili konular her zaman doğru kanallardan iletilirken, bu konular her zaman benim için önemli olacak”.

“Ailem ve sağlık, her zaman futbolun ön plana çıkması için her zaman ön planda olacak.

Şimdi Watford'daki zamanım sona erdi, yeni bir zorluğun zamanı geldi. Bu zorluk, henüz belirlenmemiş bir zorluk olacak ancak ben her gün çalışmaya devam edeceğim, kendimi kanıtlayacağım ve her zaman inançlı olanları ödüllendireceğim. Her şey için teşekkür ederim Watford. Kulübün, ekibin, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımın her zaman başarılar elde etmesini dilerim”.