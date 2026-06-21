Fenerbahçe sezonu açıyor

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu kapsamında hazırlıklarına başlıyor

Fenerbahçe sezonu açıyor
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu kapsamında hazırlıklarına başlıyor. Sarı-lacivertliler, sağlık kontrollerinin ardından Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Fenerbahçe'de futbol A takımı teknik direktörlüğüne İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından takım da yeni sezon için top başı yapacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi iki kamp dönemi geçirecek. Yarın ve 23 Haziran tarihlerinde oyuncuların sağlık kontrolleri yapılacak. Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24-30 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kampını gerçekleştirecek.

Daha sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, buradaki hazırlıkların ardından 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21 veya 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Gornik Zabrze karşısında çıkacak. 

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