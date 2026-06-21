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İşte Dünya Kupası'nda pazartesi fikstürü

2026 Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam edecek

İşte Dünya Kupası'nda pazartesi fikstürü
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, yarın G, H ve J gruplarında oynanacak toplam üç karşılaşma ile devam edecek.
  • J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya TSİ 20.00'de Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bu maç günün öne çıkan mücadelesi olacak.
  • H Grubu'nda Uruguay-Yeşil Burun Adaları (01.00) ve G Grubu'nda Yeni Zelanda-Mısır (04.00) maçları da yarın oynanacak.

2026 Dünya Kupası heyecanı yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve J Grubu'nda yarın oynanacak 3 maçla sürecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle…

H Grubu: 01.00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)
G Grubu: 04.00 Yeni Zelanda - Mısır (BC Place Vancouver Stadı)
J Grubu: 20.00 Arjantin - Avusturya (Dallas Stadı)
 

Haber Merkezi

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