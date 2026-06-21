Konya’daki büyük proje sessizce yükseliyor

Barış Caddesi'ndeki alt geçit ve istasyon inşaatlarıyla tramvay hattı yeraltına alınarak bölgedeki trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı 2. etabı kapsamında Barış Caddesi’nde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barış Caddesi’nde yapımı devam eden tramvay alt geçidi ve istasyon inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale geleceğini aktaran Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattımızda kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Halil Ürün Caddesi üzerindeyiz. Burası Halil Ürün Caddesi ve Barış Caddesi’nin kesiştiği kavşak noktası. Bir taraftan Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattımız geçerken diğer hattan da Barış Caddesi Tramvay Hattımız ve trafiğin akışkan olduğu bir alandayız. Burada Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’ndaki tramvayımızı yeraltına alıyoruz. Böylece Barış Caddesi Tramvayı ile kesişmesine engel olacak ve trafikte önemli bir rahatlık oluşacak. Ayrıca Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın da işletme süresini kısaltacak önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş oluyoruz. Konya tarihine geçecek altyapı yatırımlarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor”

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

Başkan Altay, çalışmaların Konya’nın ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekerek, “Özellikle Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvayı ve bütün raylı sistemlere verdiği destekten dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün Beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

