Konya'daki bu obruk sessizliğe gömüldü

Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alana sahip, M.Ö. yaşam izleri barındıran obruk, eskiden turistlerin yüzdüğü ve kamp yaptığı bir yerdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinin kuzeybatısında bulunan Çıralı Obruğu, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak biliniyor. İçerisinde insan yapımı mağaralar barındıran tarihi obruk gölü kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kurumuştu. Yöredeki son yağışların ardından da su tutmadığı gözlenen göl, eski görünümünden uzak bir manzara sergiliyor. Bir dönem yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, yüzdüğü ve kamp yaptığı obrukta, suyun çekilmesiyle birlikte geriye sadece kat kat oyulmuş boş mağaralar kaldı. Öte yandan obrukta yeni çökmelerin yaşandığı gözlendi.

Yöre sakinlerinden 59 yaşındaki çiftçi Ali Özdinç,şu ifadelerde bulundu: