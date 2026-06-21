Konya çıkışlı kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı!
Konya çıkışlı tur otobüsü, Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, aralarında sürücünün de bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Haberin Özeti
- • Isparta'nın Gelendost ilçesinde Konya çıkışlı tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil 25 kişi yaralandı.
- • Yolcuların tamamının kadın olduğu kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç bahçeye devrildi; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
- • Kazada yaşamını yitirenlerin Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) olduğu açıklandı.
Kaza, saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralılardan biri kurtarılamadı
Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Midibüsteki yolcuların tamamı kadındı
Öte yandan kazaya karışan midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı
Kazada hayatını kaybedenlerin Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) olduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.