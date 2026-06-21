Konya'dan hareket eden tur otobüsünde can pazarı!
Konya'dan yolan çıkan tur otobüsü, Isparta'nın Gelendost ilçesinde devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var
Haberin Özeti
- • Konya'dan Isparta'ya gezi turu için giden tur otobüsü, Gelendost'ta devrilerek ilk belirlemelere göre 4 kişinin ölümüne neden oldu.
- • Isparta-Konya kara yolu üzerindeki kazada 3'ü ağır 15 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere sevk edilirken, ekipler olay yerine yönlendirildi.
- • Kaza yapan 42 BFT 431 plakalı otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği bilgisi yetkililerce paylaşıldı.
Konya'dan yolan çıkan tur otobüsü, Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi.