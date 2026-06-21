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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 21 Haziran Pazar günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 21 Haziran Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 21 Haziran Pazar günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ALTAN ECZANESİ    

FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:9/A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİNDE,OTOPARKIN ARKASINDA)

0546 573 05 74

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

EREN ECZANESİ    

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU ASM KARŞISI, TATLAR OKULU CİVARI)

234 00 72

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

SARI ECZANESİ   HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ B BLOK NO:208A SELÇUKLU
(MERAM TIP

 FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)

323 76 74

4. BÖLGE (MERAM)    

TURKUAZ MERAM ECZANESİ    

ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:16A MERAM
(ANKARA ASPAVA LOKANTASI YANI, FİLE MARKET KARŞI ÇAPRAZI)

324 12 59

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

GENÇ ECZANESİ    

KALENDERHANE MAHALLESİ BOLAY SOKAK NO:11B KARATAY
(MUSALLA MEZARLIĞI, ŞEHİTLİK MEZARLIĞI KARŞISI)

234 13 13

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

GÖKMENOĞLU ECZANESİ    

KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM
(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)

321 34 74

7. BÖLGE (KARATAY)    

VEZİROĞLU ECZANESİ   

İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. B BLOK NO:3D KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KARŞISI)

458 25 56

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZALKENT ECZANESİ    

MEHMET AKİF MAHALLESİ DEMİRHAN CADDESİ NO:84B SELÇUKLU
(ÖZALKENT SAĞLIK OCAĞI YANI, ÖZALKENT POSTANESİ YANI)

235 42 45

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ELİF ŞİFA ECZANESİ   

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:23E SELÇUKLU
(70 NOLU M.ÇINAR ASM KARŞI ÇAPRAZI,MEDOVA HASTANESİ YAKINI)

551 50 55

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ARSLANGİL  ECZANESİ  

AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK NO:2 SELÇUKLU
(ARDIÇLI TOKİ GİRİŞİ, ARDIÇLI ASM KARŞISI)

0544 341 11 85

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZDEMİR ECZANESİ   

BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ KIZILKAYA 2 İŞ MERKEZİ NO:17C SELÇUKLU

241 22 55

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

HUZUR  ECZANESİ  

AYMANAS MH. ARGITHAN SK. NO:9C MERAM
(ZAFER ORTAOKULU ARKASI 0533 568 08 66)

302 08 66

Ümmü Gülsüm Dündar

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