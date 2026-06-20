Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 21 Haziran Pazar
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 21 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
21.06.2026 10:00 - 21.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİ
|ANKARA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ
|ANKARA Caddesi
21.06.2026 11:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|16934. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|KOCA YUSUF Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|TÖMEK MAHALLESİ
|ZAZADIN HANI Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
21.06.2026 09:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BEZİRGAN SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|BÜYÜKYAKA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|CANKÖY SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|ÇOPUR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|BAŞAK MAHALLESİ
|MASUMANE SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ŞATIR MAHALLESİ
|14533. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ŞATIR MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
21.06.2026 09:00 - 21.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10401. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ALAY ÇAVUŞU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|EFSANELİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|KARAKILINÇ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|KOZANLI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|LİMONLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|NURDAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|OKÇULAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|RİCAL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|RİSALE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|SÖZERLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|TESİSLER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|TÖRENLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ZEYTİNCİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|SEDİRLER Caddesi
|403
21.06.2026 10:00 - 21.06.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|SARAÇOĞLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|DARICALAR SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ILDIRAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|KASİDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|MEHTER Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|MESNEVİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|NEZAKET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ŞEHİT ERGUN UYANIK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|TOPACIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|TURANOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ULUAĞAÇ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ULUER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ULUYATIR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|UMURLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|UZUNGEÇİT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ÜÇKUYULU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ÜMMÜGELİN Sokak
21.06.2026 10:30 - 21.06.2026 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ŞATIR MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ADAPAZARI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ARAKİYYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|GÜLAÇAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|MİHMAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|TANZİMAT Sokak
21.06.2026 11:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|16940. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ORTAKONAK MAHALLESİ
|ZAZADIN HANI Caddesi
21.06.2026 14:00 - 21.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10788. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ASLIM Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
21.06.2026 02:00 - 21.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|AZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|BAHÇECİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ÇORUM Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|DİKKAYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|DÜZBEL Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|EBUSAİT HADİMİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|EZİNE Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|FURUNCU Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|GÜRTUNA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|İŞLEMELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|KAYAHİSAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|KÜTÜKKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|SARIGÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|SİLLELİ HAKKI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|SİVASLI ALİ KEMAL Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ULUBAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAVARDI MAHALLESİ
|ULUSOY Sokak
|KONYA
|MERAM
|HAVZAN MAHALLESİ
|HAVZAN Caddesi
21.06.2026 09:30 - 21.06.2026 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|AKASYA. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ATAKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ATATÜRK.. Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|BALCILAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|BEKÇİ AHMET Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|BOZKIR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ÇARIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ÇINAR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|DEDELER Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|ELMALI. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|EVLİYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|HIDIR İLYAS Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|KİRAZ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|KORU Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|KOYUNCU. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|MAHMUTLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|MAZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|PİRİ REİS Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|SARIYER Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|SARNIÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|SELVİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|VATAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|YAHYA ÇAVUŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇARIKLAR MAHALLESİ
|YURT. Sokak