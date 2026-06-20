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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 21 Haziran Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 21 Haziran Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 21 Haziran Pazar
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'nın merkez ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintileri:

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

21.06.2026 10:00 - 21.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAŞAĞIPINARBAŞI MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYASELÇUKLUBÜYÜKKAYACIK MAHALLESİANKARA Caddesi 
21.06.2026 11:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİ16934. Sokak 
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİKOCA YUSUF Caddesi 
KONYASELÇUKLUTÖMEK MAHALLESİZAZADIN HANI Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER 

21.06.2026 09:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBEZİRGAN SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİBÜYÜKYAKA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİCANKÖY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİÇOPUR Sokak 
KONYAKARATAYBAŞAK MAHALLESİMASUMANE SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİ14533. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
21.06.2026 09:00 - 21.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10401. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİALAY ÇAVUŞU Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİEFSANELİ Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİKARAKILINÇ Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİKOZANLI Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİLİMONLU Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİNURDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİOKÇULAR Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİRİCAL Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİRİSALE Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİSÖZERLER Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİTESİSLER Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİTÖRENLİ Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİZEYTİNCİ Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİSEDİRLER Caddesi403
21.06.2026 10:00 - 21.06.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİSARAÇOĞLU Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİDARICALAR SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİILDIRAR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKASİDE Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMEHTER Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMESNEVİ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİNEZAKET Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT ERGUN UYANIK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİTOPACIK Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİTURANOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİULUAĞAÇ Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİULUER Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİULUYATIR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİUMURLU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİUZUNGEÇİT Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİÜÇKUYULU Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİÜMMÜGELİN Sokak 
21.06.2026 10:30 - 21.06.2026 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİADAPAZARI Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİARAKİYYE Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİGÜLAÇAR Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİMİHMAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT ABDULLAH ASLAN Sokak 
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİTANZİMAT Sokak 
21.06.2026 11:00 - 21.06.2026 13:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİ16940. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYORTAKONAK MAHALLESİZAZADIN HANI Caddesi 
21.06.2026 14:00 - 21.06.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10788. Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİASLIM Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

21.06.2026 02:00 - 21.06.2026 03:30 tarihleri arasında Trafo Bakımları nedeni ile
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİAZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİBAHÇECİK Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİÇORUM Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİDİKKAYA Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİDÜZBEL Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİEBUSAİT HADİMİ Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİEZİNE Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİFURUNCU Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİGÜRTUNA Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİİŞLEMELİ Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİKAYAHİSAR Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİKÜTÜKKÖY Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİSARIGÜL Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİSİLLELİ HAKKI Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİSİVASLI ALİ KEMAL Caddesi 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİULUBAT Sokak 
KONYAMERAMALAVARDI MAHALLESİULUSOY Sokak 
KONYAMERAMHAVZAN MAHALLESİHAVZAN Caddesi 
21.06.2026 09:30 - 21.06.2026 11:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİAKASYA. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİATAKÖY Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİATATÜRK.. Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİBALCILAR Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİBEKÇİ AHMET Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİBOZKIR Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİÇARIK Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİÇINAR. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİDEDELER Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİELMALI. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİEVLİYA Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİHIDIR İLYAS Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİKİRAZ. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİKORU Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİKOYUNCU. Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİMAHMUTLAR Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİMAZİ Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİPİRİ REİS Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİSARIYER Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİSARNIÇ Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİSELVİ Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİVATAN Caddesi 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİYAHYA ÇAVUŞ Sokak 
KONYAMERAMÇARIKLAR MAHALLESİYURT. Sokak 

 

Ümmü Gülsüm Dündar

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