Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Haziran Cumartesi günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre,20 Haziran Cumartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- FİKRİYE ÜNVER
MUSALLA MEZARLIĞI
- DURMUŞ ALİ TUNÇ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- DURMUŞ ÖZDEMİR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- BEKİR KORAL
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ABDULLAH İÇÖZ
YAZIR MEZARLIĞI
- ABDULLAH UZUN
YAZIR MEZARLIĞI
- EMİNE ARARAT
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
- BATUHAN KARA
ÜÇLER MEZARLIĞI
- CELAL MINGIR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- DURANA KOÇAK
ULUIRMAK MEZARLIĞI
- TACETTİN KARABULUT
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
- NAZMİYE ŞAHAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HAVVA YENİSAR
YAZIR MEZARLIĞI
- ŞAHİN YILMAZ
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
- ÖMER YILDIZ
ANASULTAN MEZARLIĞI
- HASİBE GÜDEN
BEDİR MEZARLIĞI
- HİMMET KUMRU
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- ELMAS ILIK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
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