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Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Haziran Cumartesi günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre,20 Haziran Cumartesi günü 18 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 20 Haziran Cumartesi günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. FİKRİYE ÜNVER
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  2. DURMUŞ ALİ TUNÇ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  3. DURMUŞ ÖZDEMİR
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. BEKİR KORAL
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  5. ABDULLAH İÇÖZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  6. ABDULLAH UZUN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  7. EMİNE ARARAT
    YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
     
  8. BATUHAN KARA
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  9. CELAL MINGIR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  10. DURANA KOÇAK
    ULUIRMAK MEZARLIĞI
     
  11. TACETTİN KARABULUT
    HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
     
  12. NAZMİYE ŞAHAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  13. HAVVA YENİSAR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  14. ŞAHİN YILMAZ
    YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
     
  15. ÖMER YILDIZ
    ANASULTAN MEZARLIĞI
     
  16. HASİBE GÜDEN
    BEDİR MEZARLIĞI
     
  17. HİMMET KUMRU
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  18. ELMAS ILIK
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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