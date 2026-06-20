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  • Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.

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Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haber Merkezi

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