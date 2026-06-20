Konya'da sınav heyecanı! YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binaya giriş yaptı.
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