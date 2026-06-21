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Konya Büyükşehirli İsmail, Türkiye şampiyonluğuna imza attı

U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden altyapı sporcusu İsmail Berke Şimşir, 60 metre yarışında Türkiye şampiyonu oldu

Konya Büyükşehirli İsmail, Türkiye şampiyonluğuna imza attı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor’un altyapı sporcusu İsmail Berke Şimşir, 60 metre yarışında Türkiye şampiyonluğuna imza attı. 

Konya Büyükşehirli İsmail, Türkiye şampiyonluğuna imza attı

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Sarı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “19 Haziran’da Kütahya’da düzenlenen Aycan Önal U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden altyapı sporcumuz İsmail Berke Şimşir, 60 metre yarışında Türkiye şampiyonu oldu. Azmi, disiplini ve üstün performansıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz”. 

Hüseyin Turgut

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