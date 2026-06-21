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Konya Büyükşehirli Efekan, Balkan Şampiyonası biletini aldı

Türkiye Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan Efekan Özdemir, 81 kilo kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Efekan, bu başarısıyla Balkan Judo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti

Konya Büyükşehirli Efekan, Balkan Şampiyonası biletini aldı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Efekan Özdemir, Türkiye Judo Şampiyonası’nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. 

Konya Büyükşehirli Efekan, Balkan Şampiyonası biletini aldı

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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye Judo Federasyonu tarafından Hatay’da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde tatamiye çıkan sporcumuz Efekan Özdemir, 81 kilogram kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettiği bu önemli başarıyla milli takım havuzuna giren sporcumuz, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etme hakkı kazandı. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Turgut

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