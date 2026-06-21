Özel Sporcuların tercihi yine Konya oldu

Olimpiyat ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi ikinci etap kamp hazırlıklarını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da yaptı. 13 gün süren kampın çok verimliği geçtiğini belirten milliler, kendilerini ağırlayan Başkan Altay’a teşekkür etti. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklarının 13 gün süren ikinci etap kampını Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Konya; olimpiyat ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve Avrupa Şampiyonluğu ünvanı bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takımının önemli organizasyonlar öncesindeki vazgeçilmez hazırlık merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Konya’da geçiren milli takım, her büyük turnuva öncesinde olduğu gibi Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında da şehrin modern spor tesislerinden ve güçlü spor altyapısından faydalandı.

UĞUR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kampla ilgili açıklamalarda bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu İbrahim Acar, gönüllerin şehri Konya’da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Konya Büyükşehir Belediyemiz son 7 yıldır bizi misafir ediyor. Bu yüzden Uğur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman kapılarını bize açıyor. Konya bizim için çok önemli bir şehir” dedi.

İSTİKLAL MAŞIMIZI DÜNYAYA DİNLETMEK İSTİYORUZ

13 gün süren kamp sürecinde milli oyuncuların performanslarının çok iyi seviyede olduğunu aktaran Acar, “İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Takımımız daha önce dünya üçüncüsü ve olimpiyat ikincisi olmuştu. Yine Amerika’ya ülkemize yine bir şampiyonluk getirmek için gidiyoruz. İnşallah ülkemize altın madalya getirmek ve istiklal maşımızı bütün dünyaya dinletmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL MİLLİ OYUNCULAR YİNE İDDİALI

Takım kaptanı Birkan Dikici, keyifli ve güzel bir ortamda günde çift antrenman yaptıklarını belirterek, “Burada hedefimiz olan Dünya Şampiyonluğu için çalışıyoruz. İnşallah kupayı alıp döneriz. Sayın Uğur İbrahim Altay başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Konya’da olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamalarını yaptı. Milli takım oyuncularından Resul Orakçı ve Oğulcan Öztürk de Konya’nın ev sahipliğinde güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, Amerika’dan kupa almadan dönmeyeceklerini söyledi.

