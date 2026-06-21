Konyaspor'dan Babalar Günü mesajı

Konyaspor Kulübü, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajla tüm babaların Babalar Günü kutlandı. Kutlama mesajında, “Babalarımızdan miras, yeşil beyaz aşkımız… Tüm Babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.
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