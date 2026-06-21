Konyaspor'dan Babalar Günü mesajı

Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı

Konyaspor'dan Babalar Günü mesajı
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konyaspor Kulübü, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajla tüm babaların Babalar Günü kutlandı. Kutlama mesajında, “Babalarımızdan miras, yeşil beyaz aşkımız… Tüm Babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi. 

Konyaspor'dan Babalar Günü mesajı

Hüseyin Turgut

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