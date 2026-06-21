Konyaspor'u kurtaracak 'Yeşil Beyaz'da satışlar sürüyor!

Konyaspor’un geleceğini kurtaracak Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi projesi için satışlar tüm devam ediyor. Geçtiğimiz 20 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkan dükkanlar, an itibariyle sahiplerini bulmaya başladı. Konya’nın yeni üretim merkezi olmaya hazırlanan Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, güçlü altyapısı, modern mimarisi ve büyük ölçekli yapısıyla yatırımcılarını bekliyor. 300 bin metrekarelik dev alana inşa edilecek site, bin 510 iş yerini bünyesinde barındıracak. Güçlü bir lokasyonda bulunan site, kooperatif güvencesiyle yükseliyor.