  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'u kurtaracak 'Yeşil Beyaz'da satışlar sürüyor!

Konyaspor'u kurtaracak 'Yeşil Beyaz'da satışlar sürüyor!

Konyaspor'un geleceğini kurtaracak Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi projesi için satışlar tüm devam ediyor

Konyaspor'u kurtaracak 'Yeşil Beyaz'da satışlar sürüyor!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konyaspor’un geleceğini kurtaracak Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi projesi için satışlar tüm devam ediyor. Geçtiğimiz 20 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkan dükkanlar, an itibariyle sahiplerini bulmaya başladı. Konya’nın yeni üretim merkezi olmaya hazırlanan Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, güçlü altyapısı, modern mimarisi ve büyük ölçekli yapısıyla yatırımcılarını bekliyor. 300 bin metrekarelik dev alana inşa edilecek site, bin 510 iş yerini bünyesinde barındıracak. Güçlü bir lokasyonda bulunan site, kooperatif güvencesiyle yükseliyor.

Konyaspor'u kurtaracak 'Yeşil Beyaz'da satışlar sürüyor!

Konyalı Abdülkerim Bardakçı 60 yıllık rekoru kırdı
Bu Habere de Bak
Konyalı Abdülkerim Bardakçı 60 yıllık rekoru kırdı
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'daki büyük proje sessizce yükseliyor
Konya’daki büyük proje sessizce yükseliyor
Konya semalarında Babalar Günü sürprizi
Konya semalarında Babalar Günü sürprizi
Konya'dan hayat kurtaran müdahale
Konya’dan hayat kurtaran müdahale
Konya'daki bu obruk sessizliğe gömüldü
Konya'daki bu obruk sessizliğe gömüldü
Konya çıkışlı kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı!
Konya çıkışlı kazada ölenlerin kimlikleri açıklandı!
Konya çıkışlı tur otobüsü kazasında valilikten açıklama
Konya çıkışlı tur otobüsü kazasında valilikten açıklama