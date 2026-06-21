Konyalı Abdülkerim Bardakçı 60 yıllık rekoru kırdı

Stoper olmasına rağmen paslarının çoğunu rakip yarı sahada kullanan Abdülkerim, bu performansıyla dünya futbolu tarihine adını yazdırdı.

1966’dan bu yana tutulan Dünya Kupası verilerinde ilk kez yüzde yüz pas isabeti yakalayan bir futbolcu kayıtlara geçti. ABD'li Chris Richards'ın 83/83 pasla kırdığı rekor, sadece 6 gün sonra Konyalı futbolcu Abdülkerim Bardakcı tarafından geliştirildi.

Konya doğumlu Abdülkerim, 98 pasın 98'inde de isabet sağlayarak Dünya Kupası tarihinde ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Stoper olmasına rağmen paslarının önemli bölümünü rakip yarı sahada kullanan Abdülkerim, yüzde yüz isabet oranıyla dikkat çekti. Dünya Kupası’na veda eden Abdülkerim, ortaya koyduğu performansla büyük takdir topladı ve dünya futbolu tarihine adını yazdırdı.