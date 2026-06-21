Berkan'dan Konyaspor'a yeşil ışık

Konyaspor yönetimi, Berkan Kutlu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona yakın. Alınan bilgilere göre taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve Konya’da yapılacak son pazarlıklarda pürüz çıkmaması halinde Berkan Kutlu ile yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Geçen sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Berkan Kutlu, ara transfer döneminde bonservisiyle birlikte Konyaspor'a imza atmıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde, kullanımı kendisine ait olan 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Sezonun yorgunluğunu Fransa'daki tatille atmaya çalışan Berkan Kutlu'nun önümüzdeki hafta Konya'ya gelerek yönetimle son kez masaya oturması bekleniyor. Görüşmede kalan küçük detayların netleştirilmesinin ardından yeni bir sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Yeşil-beyazlı kurmaylar, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Berkan Kutlu’nun nihai kararını beklediklerini belirtirken, son dakika sürprizi olmazsa başarılı orta sahanın önümüzdeki sezonda da yeşil-beyazlı formayı giymesini beklediklerini ifade ettiler.