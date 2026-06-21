Konyaspor'da sırada sol bek var!

Konyaspor’da bir yandan iç transferde çalışmalar devam ederken, diğer yandan da dış transferde listedeki isimlerle temaslar sürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Watford ekibinden 22 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Pierre Dwomoh ile prensip anlaşmasına varan Konyaspor yönetimi, ikinci hamlesini sol bek mevkisine yapmak üzere. Alınan bilgiye göre ismi saklanan Avrupa’dan bir futbolcuyla yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği ve önümüzdeki günlerde bu transferin de tamamlanacağı bildirildi.

Konyaspor yönetimi ile Teknik Direktör İlhan Palut arasında yapılan görüşmede takıma sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştı. Konyaspor yönetimi, takımdan ayrılacak ve anlaşma sağlanamayacak futbolcuların durumun göre transferdeki rotasını revize edecek.