Türkiye'nin en büyüğü Konya'da ziyarete açıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan ve şehrin en gözde cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, yeni sezona merhaba dedi. Yenilenen göz alıcı peyzaj düzenlemesi ve modern tasarımıyla tamamen yeni bir görünüme kavuşan bahçe Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Bahçe bu yıl da 28 tür,84 çeşit 385 bin çiçek ile ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olacak.

YÜZBİNLERİ AĞIRLIYOR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konu hakkında yaptığı açıklamada, “ Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti Selçuklumuzda ağırlayarak şehrimizin turizm potansiyeline son derece önemli bir katkı sunuyoruz. Selçuklu Çiçek Bahçemizde bu önemli turizm lokasyonlarımızdan bir tanesi ekiplerimizin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde bu yıl da 11 bin 500 metrekarelik devasa alanımızı adeta bir açık hava sergisine dönüştürdük. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bahçemizi hemşehrilerimizin ve fotoğraf tutkunlarının hafızalarında unutulmaz anılar bırakacak şekilde yeniledi. Yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, estetik figürlerden ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği dinlenme noktalarına kadar her detayı özenle tasarladık. Farklı coğrafyaların esintilerini taşıyan ve ender özel bitki türleriyle donatılan bahçemiz, bu sezon da konuklarımıza eşsiz bir görsel deneyim sunacak. Şehir hayatının koşturmacasından uzaklaşıp doğanın kalbinde derin bir nefes almak, bu muazzam renk cümbüşüne ve mis kokulu atmosfere şahitlik etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve Konya dışından gelen aziz misafirlerimizi Selçuklu Çiçek Bahçemize bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin farklı yerlerinden Selçuklu Çiçek Bahçesi’ne gelen misafirler de binlerce çiçek ve farklı peyzaj eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyaretten huzurlu ve menün bir şekilde ayrıldıklarını vurguladı.

