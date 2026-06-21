Konya'da hasat öncesi önemli toplantı

Bakanlık, hasat sürecinde üreticilerle biçerdöver sahipleri arasında iş birliği ve anlayışın verimlilik için önemini vurguladı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder, hasat öncesi çiftçilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri kent genelinde çiftçi bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder ve teknik personel üreticilerle bir araya gelerek çeşitli konularda bilgi verdi.

Gerçekleştirilen toplantıda; hasat dönemine ilişkin planlamalar, biçim ücretleri, dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ve hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar karşılıklı istişare edildi.

Toplantı hakkında yapılan açıklamada, “Toplantıda ayrıca, üreticilerimiz ile biçerdöver sahipleri arasında karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde hareket edilmesinin, hasat sürecinin verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesine sağlayacağı katkılar değerlendirilmiştir.

Bakanlık olarak, hasat döneminin güvenli, verimli ve en az ürün kaybıyla tamamlanması amacıyla üreticilerimizin yanında olmaya ve sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”denildi.

