Karatay'da 9000 öğrenci doğayı keşfetti

Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin çocukların çevreye duyarlı ve üretken bireyler yetişmesine katkı sağladığını belirterek, faaliyetlerin gelecek yıl da süreceğini ifade etti.

Öğrenciler; Doğal Yaşam, Kil, Ahşap ve Seracılık gibi atölyelerde doğayı tanıma, çevre bilinci kazanma ve yaşam becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Karatay Tabiat Mektebi’nin 2025–2026 eğitim öğretim yılı yoğun katılımla sona erdi.

Program kapsamında ilçedeki ilkokullarda eğitim gören toplam 9 bin öğrenci; doğayla iç içe, uygulamalı ve eğitici etkinliklerle keyifli zamanlar geçirdi.

Çocukların doğayı tanıması, çevre bilinci kazanması ve temel yaşam becerilerini geliştirmesi amacıyla tasarlanan Karatay Tabiat Mektebi’nde öğrenciler; Doğal Yaşam ve Gıda Atölyesi, Kil Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Seracılık Alanı ve Oryantiring Parkuru gibi farklı uygulama alanlarında eğitim gördü. Program kapsamında eğitim yılı içerisinde Karatay Tabiat Mektebi’nde eğitimlere katılan öğrencilere, doğa sevgisini ve üretim bilincini desteklemek amacıyla toprakla buluşmalarını sağlayacak saksı setleri hediye edildi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Tabiat Mektebi projesinin ilçedeki ilkokul 2. sınıf öğrencileri ile özel eğitim öğrencilerine önemli kazanımlar sunduğunu söyledi.

DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tabiat Mektebi’nde öğrencilerin farklı atölyelerde hem öğrenme hem de deneyim kazanma fırsatı bulduğunu belirterek, Karatay Tabiat Mektebi’nin çocukların çevreye duyarlı, üretken ve doğayla uyumlu bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kılca, öğrencilerin seracılık atölyesinde toprağı tanırken, ahşap ve seramik atölyelerinde el becerilerini geliştirdiğini, mutfak atölyesinde ise kendi ürettikleri ürünleri deneyimleme imkânı bulduğunu ifade etti. Kılca, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları sayesinde çocukların atık materyalleri yeniden değerlendirerek yeni ürünler ortaya koyduklarını vurguladı. Tabiat Mektebi’nde öğrencilerin dolu dolu bir eğitim yılı geçirdiğini dile getiren Kılca, faaliyetlerin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edeceğini ifade etti.

Küçük yaşlarda verilen çevre ve doğa eğitimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kılca, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Projeye katkı sunan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu.

